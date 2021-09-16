За проверку этих пропусков будет отвечать отдельный человек. Государственным и коммерческим компаниям уже дали соответствующее поручение – найти руководителя этого процесса.

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Сейчас подобную схему внедрили в школах и университетах.

Что будет с работниками без "зеленого пропуска"

Работников без "зеленого пропуска" увольнять не будут, но будут штрафовать. Сумма штрафов будет составлять от 400 до 1000 евро. Но в случае обнаружения подделки документа штрафы будут еще больше.

Если из-за отсутствия "зеленого пропуска" работник не будет выходить на работу в течение 5 дней, то работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.

Коронавирус в Италии

Источник: Минфин