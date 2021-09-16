За проверку этих пропусков будет отвечать отдельный человек. Государственным и коммерческим компаниям уже дали соответствующее поручение – найти руководителя этого процесса.
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Сейчас подобную схему внедрили в школах и университетах.
Что будет с работниками без "зеленого пропуска"
Работников без "зеленого пропуска" увольнять не будут, но будут штрафовать. Сумма штрафов будет составлять от 400 до 1000 евро. Но в случае обнаружения подделки документа штрафы будут еще больше.
Если из-за отсутствия "зеленого пропуска" работник не будет выходить на работу в течение 5 дней, то работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.
Коронавирус в Италии
Источник: Минфин
- По состоянию на 16 сентября в Италии обнаружили 4 618 040 случаев заражения коронавирусом.
- От недуга умерли 130 100 человек.
- 4 369 453 жителя Италии уже преодолели болезнь.
- 118 487 человек до сих пор лечатся от болезни, 540 из них в критическом и серьезном состоянии.