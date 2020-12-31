Италия в течение следующих трех месяцев планирует вакцинировать от коронавирусной инфекции около 10-15 миллионов своих жителей. Заметим, что вакцинация не является принудительной.

Первыми вакцину в Италии получат 1,8 миллиона медсестер и врачей, а также сотрудников и резидентов заведений длительного ухода. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте пишет издание Синьхуа.

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До апреля мы должны вакцинировать от 10 до 15 миллионов человек

– заявил Джузеппе Конте.

Конте добавил, что следующими в очереди будут 4,4 миллиона человек старше 80 лет, 13,4 миллиона человек в возрасте 60-79 лет и 7,4 миллионов лиц, имеющих хотя бы одну хроническую болезнь.

"Согласно национального плана по вакцинации, утвержденного парламентом 2 декабря, после этих приоритетных категорий, вакцину будут получать учителя и другие важные рабочие, а также заключенные и сотрудники учреждений ограничения свободы. Остальное население будет вакцинировано после того, как прививки получат эти три категории", – отмечают в правительстве Италии.

Вакцинация в Италии: что известно

Вакцинировать в Италии будут препаратом от Pfizer и BioNTech , который утвердил Евросоюз.

и , который утвердил Евросоюз. Первая партия – 470 тысяч доз вакцин – уже отправилась в Италию. Однако из-за непогоды в Бельгии вакцина застряла в пути.

Сначала препарат доставят в дома престарелых и больницы.

Правительство Италии не планирует делать вакцинацию от коронавируса принудительной для населения и надеется, что люди сами захотят получить вакцину.

С начала пандемии в Италии зафиксировали более 2 миллионов зараженных коронавируса. Умерли более 73 тысяч инфицированных. Италия стала первой страной в ЕС, которая приняла удар от коронавируса.

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