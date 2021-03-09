Италия может стать первой страной ЕС, которая будет производить на своей территории российскую вакцину "Спутник V". Производство могут запустить уже в июле 2021 года.

Так, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который владеет патентом на "Спутник V", и компания Adienne Pharma & Biotech уже подписали соглашение о производстве вакцины в Италии.

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Партнерство позволит начать производство уже в июле 2021 года. Инновационный производственный процесс поможет создать новые рабочие места и позволит Италии контролировать весь производственный процесс. Это позволит производство до 10 миллионов доз до конца года,

– говорится в пресс-релизе итальянско-российской торговой палаты.

Компания Adienne Pharma & Biotech планирует производить вакцину на двух заводах – в Ломбардии и центральной Италии, и готова поставить 10 миллионов доз с июля 2021 года по январь 2022 года.

Торговая палата подчеркнула, что когда Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит "Спутник", его начнут распространять по всей Италии.

"Российские власти работают над 20 совместными проектами в Европе, а вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована в более чем 45 странах мира", – добавили в палате.

Обратите внимание! EMA начало экспертизу "Спутника V" 4 марта на соответствие стандартам ЕС. Две страны Евросоюза Венгрия и Словакия российскую вакцину уже утвердили.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала