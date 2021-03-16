Франція та Італія раніше призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca як запобіжний захід. Якщо європейський регулятор надасть позитивний висновок про вакцину, то обидві країни відразу ж повернуться до її використання.

Влада Італії та Франції готова відновити щеплення із застосуванням вакцини від коронавірусу, створеної британсько-шведською компанією AstraZeneca.

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Готовність країн використовувати препарат AstraZenecа

Прем'єр Італії Маріо Драґі 16 березня провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Під час неї лідери країн обговорили призупинення застосування вакцини AstraZenecа в деяких європейських країнах.

Це тимчасовий захід обережності, який триватиме до четверга, 18 березня, до завершення аналізу Європейського агентства з лікарських засобів (EMA),

– йдеться в повідомленні.

В уряді Італії назвали обнадійливою заяву EMA про те, що поки немає доказів, що до утворення тромбів у деяких пацієнтів, щеплених препаратом AstraZeneca, призвела саме вакцина.

Якщо європейський регулятор винесе позитивний вердикт щодо препарату, то Італія та Франція готові "негайно повернутися до його використання".

Відмова країн Європи від вакцини AstraZenecа: основне