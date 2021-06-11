Итальянка проснулась после 10 месяцев в коме: женщина родила дочку

37-летняя итальянка Кристина Рози была на 7 месяце беременности, когда у нее случился сердечный приступ в июле прошлого года.

Медики провели кесарево сечение итальянке, с помощью которого родилась ее дочь Кэтрин. Однако Кристина Рози осталась в коме с подозрением на повреждение головного мозга.

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И муж, и мама были рядом, когда итальянка проснулась и заговорила.

Мы не ждали этого, это было настоящей радостью после стольких страданий,

– сказал муж итальянки Габриэле Суччи.

В апреле госпожу Рози перевели в клинику в Австрии, чтобы там она могла получить специализированную помощь в процессе выздоровления.

Лечение женщины за рубежом оплатили благодаря добровольному сбору средств. Как пишет издание, сейчас семья собрала более 170 000 евро для дальнейшей реабилитации, включая физиотерапию.

"Кристину сейчас трудно узнать", – сказал Габриэле Суччи.

Он добавил, что его жене через трубку дают лекарства, которые должны привести к другому физическому прогрессу. Дочь пары провела несколько месяцев в больнице из-за нехватки кислорода во время родов.