Водители скорой помощи Неаполя обратились в полицию с просьбой защитить их от мафии. Кланы запрещают включать сирены, поскольку они пугают наркоторговцев и клиентов.

Источник: The Times

Почему наркоторговцы нападают на медиков

Наркоторговцы прячутся от облавы, ошибочно принимая медиков за полицию. После этого члены мафии преследуют кареты скорых, а на водителей нападают.

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Недавно два члена банды на мотоцикле остановили машину скорой, ударили в окно и пригрозили застрелить водителя за включенную сирену. Ему пришлось вызвать экипаж полиции, чтобы безопасно покинуть квартал.

Нам уже приказали не использовать сирены в других районах, в том числе в Сане и Траяно. Скорая помощь включает сирену только после того, как покидает этот район,

– рассказывают медики.

Какие это имеет последствия

Кроме того, на медиков нападают родные пациентов, к которым они не успели вовремя доехать. Бригада той же скорой, на которую напали члены мафии, не смогла спасти человека с остановкой сердца, и на нее набросилась семья погибшего. За последние три года в Неаполе зафиксировано 300 случаев агрессии в отношении медиков.

Депутат Алессандро Амитрано призвал правительство рассматривать борьбу с кланами неаполитанской мафии как национальный приоритет. По его словам, нужна дополнительная защита водителей скорой помощи от членов банд.