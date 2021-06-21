На Ивано-Франковщине в гостиничном комплексе массово отравились люди

В Ивано-Франковской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 10 человек. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Людей 20 июня привезли в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы. До этого, все употребляли пищу в комплексе.

Кстати Из-за массового отравления суши в Харькове госпитализировали почти 80 человек

В каком состоянии пострадавшие

Состояние здоровья людей – средней степени тяжести. Сейчас проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

Местное издание gk-press.if.ua отмечает, что отравились шестеро подростков и четверо взрослых. Все они – жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.

Теперь устанавливают общее количество людей, которые отдыхали в заведении.

Отравление в Украине: последние новости

В Харькове, 17 июня, произошло массовое отравление сушами. К медикам обратились посетители заведений "Якитория" и "Мафия". В больницу забрали почти 80 человек. У них диагностировали "энтероколит", то есть воспалительное кишечное заболевание.

В июне под Одессой в лагере Green Park отравились дети – 30 человек. Медики поставили диагноз – сальмонеллез.

В селе Испас на Буковине воспитатели и 26 маленьких детей обратились в больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Говорится о пищевом отравлении, которое произошло, вероятно, в местном садике.



Продукты, которыми можно отравиться / Инфографика 24 канала