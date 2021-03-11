На Ивано-Франковщине – пик нагруженности на больницы из-за COVID-19, – НАН
Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності на коронавірус. Згідно з результатами дослідження Національної академії наук України, дещо зменщилась кількість нових випадків та госпіталізацій. Проте навантаження на лікарні це не стосується, ситуація і надалі дуже напружена.
Источник:НАН
Как отметили в НАН, абсолютные показатели в регионе – до сих пор очень угрожающие. Ведь число госпитализаций на 100 тысяч населения – самое большое по всей Украине.
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Наиболее опасная ситуация – на Прикарпатье и Буковине
Кроме того, именно на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области существенно возросло количество летальных случаев и по этому показателю регионы тоже – в худшем положении.
Недельное число госпитализаций в Украине / инфографика НАН
Среднесуточное число летальных исходов / инфографика НАН
Среднесуточное число больных / инфографика НАН
Мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19
Отметим, что из-за сложной ситуации с коронавирусом и загруженности в больницах первых пациентов уже начал принимать и мобильный госпиталь, что на территории Богородчанской больницы. Заведение рассчитано на 120 мест. Также именно на Прикарпатье обнаружили первые случаи так называемого "британского" штамма COVID-19.
Какова ситуация с коронавирусом на Ивано-Франковщине?
По состоянию на 1 марта в области выявили 70 956 случаев коронавируса, из них 1323 – летальные. Выздоровели почти 52 тысячи человек. За последние сутки зафиксировали 533 новых случая COVID-19.
Данные СНБО
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