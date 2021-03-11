Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності на коронавірус. Згідно з результатами дослідження Національної академії наук України, дещо зменщилась кількість нових випадків та госпіталізацій. Проте навантаження на лікарні це не стосується, ситуація і надалі дуже напружена.

Как отметили в НАН, абсолютные показатели в регионе – до сих пор очень угрожающие. Ведь число госпитализаций на 100 тысяч населения – самое большое по всей Украине.

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Наиболее опасная ситуация – на Прикарпатье и Буковине

Кроме того, именно на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области существенно возросло количество летальных случаев и по этому показателю регионы тоже – в худшем положении.

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Недельное число госпитализаций в Украине / инфографика НАН

Среднесуточное число летальных исходов / инфографика НАН

Среднесуточное число больных / инфографика НАН

Мобильный госпиталь уже принимает больных COVID-19

Отметим, что из-за сложной ситуации с коронавирусом и загруженности в больницах первых пациентов уже начал принимать и мобильный госпиталь, что на территории Богородчанской больницы. Заведение рассчитано на 120 мест. Также именно на Прикарпатье обнаружили первые случаи так называемого "британского" штамма COVID-19.

Обратите внимание! Ивано-Франковщина попала в красную зону карантина еще 22 февраля. В области действуют жесткие правила: не работают ТРЦ, непродовольственные магазины, заведения общественного питания, обучение происходит дистанционно, запрещены массовые мероприятия.