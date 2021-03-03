Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился в Кабинет министров с просьбой предоставить городу возможность развернуть дополнительные кровати и предоставить больше вакцин против коронавируса.

Марцинкив призвал правительство помочь с развертыванием дополнительных кроватей в медицинских учреждениях и предоставить больше вакцин.

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Мэр Ивано-Франковска рассказал, что последний раз представители правительства выходили с ним на связь 2 недели назад. Поэтому в прямом эфире воспользовался возможностью и попросил у них разрешения развернуть дополнительные кровати.

Марцинкив сообщил, что рядом с наполненными медицинскими учреждениями есть учреждения, которые можно перепрофилировать. В частности, такая возможность есть на базе кардиоцентра (там можно выделить хотя бы 2 – 3 этажа) и в кожвендиспансере. "Не в палатках в Богородчанах, а в действующих городских заведениях", – отметил он.

И второе хочу попросить, чтобы больше дали вакцин, чтобы больше людей могли провакцинироваться. Даже этой вакциной. Я считаю, что она спасает жизни людей,

– заявил Марцинкив.

Ситуация с вакцинацией в Ивано-Франковске

На город Ивано-Франковск выдали 500 вакцин. Это на несколько дней, потом обещают доставить еще.

Вакцинация в Ивано-Франковске проходит третий день. Пока прививки делают только медицинским работникам, работающим с больными коронавирусом.

За последние 3 дня ни один врач не обратился со сложными побочными эффектами после вакцинации. Единственное, что фиксировалось – это температура до 37,5.

И, к сожалению, только каждый 2 согласился вакцинироваться. Это большая проблема,

– сказал Марцинкив.

При этом добавил, что вакцинация – это один из методов борьбы с распространением ковида.

Он также анонсировал, что в пятницу вакцинируется в городской клинической больнице №1, если там будут остатки вакцин.