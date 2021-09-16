В Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали прямо во время сессии

В Ивано-Франковске решили вакцинировать депутатов городского совета, не отрывая их от работы. Для этого городской голова Руслан Марцинкив объявил перерыв в 15 минут.

Политики подписывали согласие на прививки и сразу получали свою дозу вакцины. То, как происходил весь процесс, зафиксировали на фото.

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Вакцинировали депутатов так, чтобы "далеко не ходить"

Фотографии опубликовал в соцсетях мэр города. Руслан Марцинкив отметил, что специально вакцинацию организовали так, чтобы "далеко не ходить".

Поэтому таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь и за жизнь ближнего,

– написал мэр Ивано-Франковска.

Городской голова напомнил, что сейчас в больницах города лежат 132 "ковидных" пациента, 11 человек – в реанимации. Это, несмотря на то, что профильной больницей для больных коронавирусом является именно областная.

Смотрите фото с вакцинации депутатов / Фото из Фейсбука Руслана Марцинкива:

Марцинкив недавно пошутил над антивакцинаторами

Отметим, что Руслан Марцинкив уже сделал несколько скандальных заявлений относительно вакцинации. Так в конце августа городской голова пригрозил увольнением всем членам исполкома, которые не вакцинируются в течение следующих двух недель. Еще один рычаг воздействия – премии, которых лишат всех, кто избежал прививок.

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Также мэр пошутил над антивакцинаторами. Марцинкив дал поручение понаблюдать за секретарем горсовета, который вакцинировался. В частности, посмотреть "не вырастут ли у него рога и копыта" после прививки.

Какова ситуация с вакцинацией в Украине? От начала вакцинальной кампании От начала вакцинальной кампании привито 6 097 685 человек , из них получили одну дозу – 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 009 066 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Текст публикации Руслана Марцинкива:

Во время сессии городского совета объявил перерыв в 15 минут... Для вакцинации депутатов. Организовали такую возможность на месте – чтобы далеко не ходить.

Напомню: 132 пациента с COVID-19 лежат на сегодня в городских больницах. И 11 человек – в реанимациях. При том, что профильной "ковидной" больницей является областная больница. И она сегодня тоже работает на полную мощность...

Поэтому таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь и за жизнь ближнего.