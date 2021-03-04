Британский штамм коронавируса уже в Украине. 2 случая инфицирования мутировавшим возбудителем якобы подтвердили в Ивано-Франковске.

Это утверждают журналисты "Сегодня" со ссылкой на комментарий из Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Там, мол, заявили, что украинцы уже имеют дело с "британским" коронавирусом.

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"Британский" коронавирус уже в Ивано-Франковске: что известно

По данным СМИ, в Ивано-Франковске обнаружили 2 случая инфицирования новым штаммом коронавируса – "британским".

Информацию якобы подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней.

Больные находятся под наблюдением медиков.

При этом прививки против COVID-19 относительно этого штамма должны сработать.

Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют "южноафриканским", кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет,

– заверила вирусолог Алла Мироненко.

Заметим, 25 февраля другую информацию озвучивал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он рассказал, что в Германии проверили 48 образцов из Украины на наличие новых штаммов коронавируса – и не обнаружили ни одного.



Но уже 3 марта глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что рост заболеваемости в Украине может быть связан именно с мутациями коронавируса.



Что следует знать о "британском" штамме коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Коротко о ситуации с COVID-19 на Прикарпатье

Ивано-Франковская область – среди лидеров по числу новых случаев COVID-19. Всего на Прикарпатье инфицированных выявляли более 65 тысяч, больных сейчас (по состоянию на начало марта 2021) – почти 15 тысяч.

Заполненность койкомест составляет более 90% – в некоторых регионах Ивано-Франковской области. Поэтому она находится в красной зоне карантина, а Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула там мобильный госпиталь.