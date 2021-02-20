В больницах Ивано-Франковской области не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому вечером 19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.

Что известно о мобильном госпитале на Прикарпатье

Госпиталь разворачивают на территории коронавирусной Богородчанской центральной районной больницы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом,

– заявил Аваков.



На Прикарпатье обустраивают мобильный госпиталь / Фото МВД

Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койкомест. Он также укомплектован необходимым медицинским оборудованием.

Заметим, работы по развертыванию госпиталя все еще продолжаются.

Аваков отметил, что силы МВД работают в области в усиленном режиме.



Госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковской / Фото ГСЧС

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