В Ивано-Франковске разворачивают мобильный госпиталь: фото, видео
В больницах Ивано-Франковской области не хватает мест для больных коронавирусом. Поэтому вечером 19 февраля в область доставили мобильный госпиталь, утром 20 февраля его начали обустраивать.
Источник:ГСЧС
Что известно о мобильном госпитале на Прикарпатье
Госпиталь разворачивают на территории коронавирусной Богородчанской центральной районной больницы. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ГСЧС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом,
– заявил Аваков.
На Прикарпатье обустраивают мобильный госпиталь / Фото МВД
Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койкомест. Он также укомплектован необходимым медицинским оборудованием.
Заметим, работы по развертыванию госпиталя все еще продолжаются.
Аваков отметил, что силы МВД работают в области в усиленном режиме.
Госпиталь ГСЧС в Ивано-Франковской / Фото ГСЧС
На Ивано-Франковщине разворачивают мобильный госпиталь: видео
Какова ситуация с коронавирусом на Прикарпатье
- В Ивано-Франковской области фиксируют наибольший суточный прирост больных COVID-19. В больницах не хватает мест для больных.
- В регионе обустроят 16 карантинных блокпостов. Медики и полицейские будут мерить людям температуру и при необходимости доставлять их в медучреждения. Также будут ограничения на въезд и выезд из области.
- С 22 февраля на Прикарпатье будет действовать красная зона карантина. Она предусматривает запрет проведения массовых мероприятий и работу заведений общественного питания. Уроки в школе для учащихся 5 – 11 классов отменили, занятия будут проходить дистанционно.
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