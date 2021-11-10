В Ивано-Франковске умерла 35-летняя роженица с COVID-19, ее ребенок в тяжелом состоянии

В областном перинатальном центре в Ивано-Франковске 9 ноября из-за коронавируса умерла 35-летняя беременная женщина. С помощью кесарева сечения медики спасли младенца, но сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Покойную роженицу звали София. Она работала в Ивано-Франковском детском саду №1 "Калинонька".

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Как страшный сон. Запомним тебя улыбающейся, жизнерадостной, готовой в любую минуту прийти на помощь,

– написали коллеги покойной.

Беременная тяжело переносила болезнь

Директор Ивано-Франковского областного перинатального центра Юрий Павлушинский рассказал, что женщина инфицировалась коронавирусом во время беременности. Она 2 недели находилась на кислородной поддержке.

Состояние пациентки резко ухудшилось на 30 неделе беременности, поэтому медики, чтобы спасти ребенка, сделали кесарево сечение. Таким образом, на свет появился младенец весом 1 килограмм 350 граммов. К сожалению, мать умерла вскоре после родов.

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Точные причины смерти роженицы установит экспертиза.

На последних сроках беременности женщины особенно уязвимы к COVID-19

Юрий Павлушинский напомнил, что женщины на последних сроках беременности особенно уязвимы к коронавирусу. Эксперты отмечают, что беременным не то что можно, но и нужно вакцинироваться против COVID-19.