В Ивано-Франковской области больными коронавирусной инфекцией занято 84% коек с кислородом, сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк на брифинге 12 марта.

Так, Ивано-Франковская область лидирует среди украинских регионов по количеству пациентов, находящихся в стационарах, загруженности больниц и коек с кислородом.

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С начала пандемии в Ивано-Франковской области заболели 70 956 человек, из которых выздоровели 51 928 человек, а умерли 1 323 человека – и это составляет 1,9 промилле,

– сказала Ирина Садовьяк.

К слову, за прошедшие сутки, 11 марта, в области подтвердили 533 новых случая заражения COVID-19. Госпитализированы в течение суток 390 человек, умерли 15 человек.

Садовьяк добавила, что на конец 2020 года Ивано-Франковская область достигла не менее 80% обеспеченности кислородом, но поскольку в 4 раза выросло количество коек, то этот показатель упал до 73,4% Сейчас модернизация кислородных систем, установление кислородных точек, закупка кислородных концентраторов продолжается и со следующей недели дополнительно развернутые койки будут обеспечены кислородом.



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