Из 36 миллиардов осталось 6: подробно о расходах Украины на борьбу с коронавирусом

В Украине с начала года на борьбу с коронавирусом уже потратили более 30 миллиардов гривен. Всего в 2021 году предусмотрено более 36 миллиардов.

В министерстве опубликовали отчет расходов за 8 месяцев борьбы с коронавирусной болезнью. Больше всего средств потратили на оказание медпомощи населению и на вакцинацию.

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По данным ведомства, средства были потрачены на следующие цели:

на оплату услуг по экстренной и стационарной медпомощи, вакцинации населения – 11,8 миллиарда гривен; закупку вакцин от COVID-19 – 9,8 миллиарда гривен.

приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,5 миллиарда гривен, в том числе 1,7 миллиарда гривен средств местных бюджетов;

выплаты учреждениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 14 миллионов гривен;

на обеспечение больниц кислородом – 0,5 миллиарда гривен;

мероприятия на соцподдержку населения в условиях карантина – 2,9 миллиарда гривен; на выплату больничных – 0,8 миллиарда гривен. Всего на эти цели в Минсоцполитики было направлено 3,8 миллиарда гривен;

на выплату пособия по безработице – 1,1 миллиарда гривен, или 100% направленных Минэкономики средств для осуществления таких выплат;

на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 миллиона гривен;

на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и ГПСУ, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,8 миллиарда гривен (98% направленных средств).

К слову, на медицинскую отрасль в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 193 миллиардов гривен. Это на 31 миллиард больше, чем в 2021 году.

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