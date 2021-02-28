Из больницы – на суд: пластический хирург появился на заседании из операционной
В Калифорнии пластический хирург Скотт Грин подключился к онлайн-заседанию из операционной. Врача судят за нарушение правил дорожного движения.
Источник:The Guardian
Сейчас дело медика рассматривает Верховный суд. Из-за пандемии COVID-19 заседание решили организовать удаленно.
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Хирург присоединился к заседанию из операционной
Когда врач подключился к конференции, другие участники слушаний увидели, что:
- он был в хирургическом халате и маске;
- на фоне были слышны гудки медицинского оборудования.
Грин продолжил оперировать пациента
Затем секретарь спросил, не находится ли Грин в операционной. Мужчина подтвердил эту информацию.
Хирург явился на суд из операционной / Фото из твитера Дэйва Мета
Ему напомнили, что слушания транслируются в прямом эфире, поскольку должны быть открыты для публики. В то же время хирург заявил, что понимает это и продолжил оперировать пациента.
Суд перенес рассмотрение
Судья испугался за здоровье пациента. Несмотря на то, что Грин заверил, что якобы все под контролем, ведь в помещении есть еще один хирург, суд решил перенести рассмотрение.
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