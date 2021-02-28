В Калифорнии пластический хирург Скотт Грин подключился к онлайн-заседанию из операционной. Врача судят за нарушение правил дорожного движения.

Сейчас дело медика рассматривает Верховный суд. Из-за пандемии COVID-19 заседание решили организовать удаленно.

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Хирург присоединился к заседанию из операционной

Когда врач подключился к конференции, другие участники слушаний увидели, что:

он был в хирургическом халате и маске;

на фоне были слышны гудки медицинского оборудования.

Грин продолжил оперировать пациента

Затем секретарь спросил, не находится ли Грин в операционной. Мужчина подтвердил эту информацию.



Хирург явился на суд из операционной / Фото из твитера Дэйва Мета

Ему напомнили, что слушания транслируются в прямом эфире, поскольку должны быть открыты для публики. В то же время хирург заявил, что понимает это и продолжил оперировать пациента.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



pic.twitter.com/iKpWwKsFEg — Ajit Pai (@AjitPai) February 28, 2021

Суд перенес рассмотрение

Судья испугался за здоровье пациента. Несмотря на то, что Грин заверил, что якобы все под контролем, ведь в помещении есть еще один хирург, суд решил перенести рассмотрение.