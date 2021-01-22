Из Фонда борьбы с COVID-19 не использовали 116 миллионов гривен. Это почти 35% от запланированной на 2020 год суммы.

Речь идет о дополнительных выплатах работникам учреждений здравоохранения, которые принадлежат к сфере управления Минздрава. Об этом на своей странице в фесйсбуке рассказал глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан.

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Доплаты медицинским работникам в 2020 году: что известно

По одной из бюджетных программ на доплаты медикам из Фонда были выделены 337 миллионов.

Более 26 000 медиков в 100 учреждениях здравоохранения в сентябре – декабре 2020 года должны были получить в среднем по 2 600 гривен.

здравоохранения в сентябре – декабре 2020 года должны были получить в среднем по 2 600 гривен. Но на доплаты Минздрав направил лишь 221 миллион гривен, но для 192 медучреждений.

Жаль, что медики, которые сегодня находятся на передовой и спасают жизни украинцев, не получили должной финансовой поддержки, тем более, что деньги на это были предусмотрены. И тут возникает вопрос к Минздраву – почему так произошло?,

– написал Пацкан.

Он добавил, что специалисты Счетной палаты с начала пандемии следят за ситуацией по использованию бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, в частности из Фонда COVID-19.

В этом году в палате проведут полный анализ использования средств за 2020 год, чтобы увидеть, на сколько эффективно и по назначению ли тратились бюджетные деньги. В частности, и на борьбу с пандемией.