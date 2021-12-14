Только представьте – эта технология может привести к тому, что к концу этого десятилетия появится возможность быстро выращивать полноценные органы под нужды пациентов.

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Выращенные в лаборатории мини-органы развиваются очень быстро. Они предоставляют ученым новые возможности для моделирования развития болезней и тестирования новых препаратов. Но главная цель таких исследований – получить возможность выращивать органы для конкретного пациента, который нуждается в трансплантации.

Ученые создали настоящий мини-желудок

В новой работе ученые из Медицинского центра детской больницы Цинциннати вырастили идеальные органоиды желудка с использованием нескольких типов клеток. Основой органа стали плюрипотентные стволовые клетки человека, которые перепрограммировались на 3 типа клеток, которые необходимы для нормального развития желудка: энтероглиальные, мезенхимальные и эпителиальные предшественники.

Из них мы создали ткань желудка с железами, которые производят кислоту, окруженную слоями гладких мышц, что содержат функциональные кишечные нейроны, которые контролируют процесс сокращения,

– объяснила соавтор работы Александра Эйхер.

Как развивался органоид

Для того чтобы следить за развитием органоида, ученые пересадили их мышам.

Благодаря притоку крови и большему пространству, желудки выросли в тысячу раз больше, чем это обычно происходит в клеточной культуре. И появились черты, которые раньше не удавалось получить.

В частности, исследователям удалось вырастить железы Бруннера, которые выделяют щелочной раствор, который защищает верхнюю часть кишечника от кислотности желудка.

Метод выращивания органоидов из клеток-предшественников может быть использован для создания различных мини-органов. Ученые рассчитывают расширить тестирование технологии и не исключают возможности, что к концу десятилетия можно будет выращивать полноценные органы под нужды пациентов.

Органоид желудка 14-недельного возраста (разные типы клеток окрашены в разные цвета) / Фото Медицинский центр детской больницы Цинциннати

Органоид желудка 10-недельного возраста, который растет внутри мыши / Фото Медицинский центр детской больницы Цинциннати