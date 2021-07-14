Из-з COVID-19 люди не стали больше курить: так было не всегда

Наблюдения, проводившиеся годами, доказывают, что люди начинают больше курить во время различных стрессовых событий для человечества. Впрочем, в случае с пандемией коронавируса все по-другому.

Такие выводы сделали в университете Ватерлоо, когда работали над проектом Международного контроля за табаком (ITC). Команда изучила связь между COVID-19 и мыслями об отказе от курения и собственно попытками бросить или уменьшить потребление табака.

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Курение VS COVID-19

Так, когда в мире происходили различные стихийные бедствия или кризисы – люди начинали курить гораздо больше. Вместе с тем, пандемия коронавируса не заставила всех курильщиков отказаться от пагубной привычки.

Стрессовые события на уровне населения, такие как 11 сентября, природные катаклизмы, землетрясения, часто приводят к усилению курения,

– сказал Джеффри Фонг, профессор психологии.

Исследователи также обнаружили, что хотя почти половина курильщиков сообщили, что COVID-19 заставил их задуматься об отказе, большинство, к сожалению, не изменили своей привычки курить на ранней стадии пандемии.

Данные из исследования:

только 1,1% курильщиков в четырех странах пытались бросить курить;

14,2% уменьшили курение;

14,6% курить стали чаще;

70,2% не сообщили о каких изменениях.

"Итак, наши выводы об отсутствии чистого увеличения курения в ответ на COVID-19 могут на самом деле показывать положительный результат для здоровья населения", – отметил Фонг.

Исследование также показало, что преимущественно женщины задумывались над тем, чтобы бросить курить из-за пандемии.

Курение только усугубляет течение коронавируса и других недугов. Так считают более 80% курильщиков из США, Канады, Австралии и Великобритании. Это и привело к отсутствию увеличения курения