Из-за больных зубов: на Львовщине мужчина попал в реанимацию с тяжелым поражением сердца

На Львовщине мужчину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию с тяжелым поражением сердца, которое спровоцировали больные зубы. Его состояние требовало подключения к ИВЛ.

Мужчина попал в больницу уже без сознания

Помощь 52-летнему мужчине оказывали во Львовской областной клинической больнице. После ряда обследований у пациента диагностировали инфекционный эндокардит.

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Врач-анестезиолог реанимационного отделения больницы Яна Яцульчак рассказала, что мужчину госпитализировали в больницу 1 июля без сознания, с сепсисом, сердечной, дыхательной недостаточностью и тому подобное.

Его сразу же подключили к аппарату ИВЛ и провели нужные обследования, которые и помогли диагностировать инфекционный эндокардит.

Инфекционный эндокардит – что это? Бактериальное воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда) с преимущественным поражением клапанного аппарата.

Состояние пациента до сих пор тяжелое

По словам врача, состояние пациента и в дальнейшем остается крайне тяжелым. Инфекционный эндокардит спровоцировал у него уже несколько инсультов.

Врачи говорят, что с инфекционным эндокардитом в больницу довольно часто попадают пациенты разного возраста.

Причиной возникновения этой болезни чаще всего являются больные зубы, частые ангины, поэтому просят уделять гигиене полости рта должное внимание, вовремя лечить зубы, удалять корни, не допускать к возникновению затяжных и частых ангин.