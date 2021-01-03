Коронавирус в США повлек смерть более 350 тысяч человек. Сейчас Штаты остаются страной, которая больше всего пострадала от пандемии. Ситуация настолько критическая, что не хватает моргов для людей, умерших от коронавируса.

Это и неудивительно, ведь только за минувшие сутки в США умерли 2107 пациентов. Об этом пишет la Repubblica.

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Наихудшая ситуация сейчас в Калифорнии. На юге штатов в похоронных бюро не хватает мест. Владелица похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо отметила, что сейчас бюро проводит по 30 церемоний в день. По ее словам, это в 6 раз больше, чем обычно.

Я занимаюсь похоронным бизнесом уже 40 лет и никогда в жизни не думала, что я должна буду говорить семье: "Нет, мы не можем забрать вашего родственника",

– сказала Мальдонадо.

Мальдонадо призналась, что ей пришлось арендовать дополнительные 15-метровые холодильники для тел, которые не успели похоронить сразу.

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