Из-за COVID-19 морги переполнены: в США начали сдавать в аренду холодильники для тел
Коронавирус в США повлек смерть более 350 тысяч человек. Сейчас Штаты остаются страной, которая больше всего пострадала от пандемии. Ситуация настолько критическая, что не хватает моргов для людей, умерших от коронавируса.
Это и неудивительно, ведь только за минувшие сутки в США умерли 2107 пациентов. Об этом пишет la Repubblica.
Важно В США еще один человек заболел новым штаммом коронавируса
Наихудшая ситуация сейчас в Калифорнии. На юге штатов в похоронных бюро не хватает мест. Владелица похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо отметила, что сейчас бюро проводит по 30 церемоний в день. По ее словам, это в 6 раз больше, чем обычно.
Я занимаюсь похоронным бизнесом уже 40 лет и никогда в жизни не думала, что я должна буду говорить семье: "Нет, мы не можем забрать вашего родственника",
– сказала Мальдонадо.
Мальдонадо призналась, что ей пришлось арендовать дополнительные 15-метровые холодильники для тел, которые не успели похоронить сразу.
Коронавирус в США: главное
- США уже длительное время находятся на первой строчке мирового рейтинга по количеству больных коронавирусом.
- За все время пандемии в Штатах COVID-19 заболели 20 904 701 человек. Из них более 12 миллионов больных уже выздоровели. К сожалению, преодолеть недуг не смогли 358 682 человека.
- Уже 4,2 миллиона жителей США получили первую инъекцию двухкомпонентных вакцин от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
- Больше всего жителей привилось в Калифорнии (412 тысяч), Техасе (337 тысяч) и Флориде (246 тысяч), а меньше всего – в Вайоминге (7,5 тысячи) и округе Колумбия (15 тысяч).
Источник: 24 канал
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