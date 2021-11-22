А именно, значительное снижение или даже исчезновение восприятия боли. Этих случаев, хотя было и не так много, впрочем они свидетельствуют о том, что инфицирование коронавирусом может вызвать атипичные симптомы.

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Возможно, из-за дисфункции нервной системы. Это исследование также подтверждает гипотезу об отсутствии ощущения удушья у значительной части пациентов с тяжелым течением COVID-19, даже несмотря на более низкий уровень кислорода. Ее выдвинула та же команда ученых, хотя для подтверждения этих наблюдений необходимы дополнительные исследования.

COVID-19 может уменьшить чувство боли

До сих пор считалось, что есть несколько факторов, связанных с COVID-19, которые усугубляют хроническую боль. Однако теперь ученые впервые обнаружили неожиданное явление значительное, хотя и временное, уменьшение боли у нескольких онкологических больных, которые страдают от тяжелой формы COVID-19.

Что известно о больных? Пациенты – трое мужчин в возрасте от 67 до 84 лет. Они нуждались в помощи из-за сильной боли, вызванной раком. Впоследствии их госпитализировали с коронавирусом.

Все пациенты наблюдали уменьшение или даже исчезновение боли после инфицирования. Однако уже после выздоровления у одного из пациентов боль вернулась.

Какова причина

Пока это явление остается невыясненным, но команда сделала несколько предположений. Одно из них – дисфункция островковой коры. Эта часть мозга играет определенную роль в различных функциях организма. В частности, островок отвечает за "осознание" внутренних восприятий (интероцепцию), что является важным элементом для построения таких явлений как боль и удушье.

Нарушение функции этой зоны из-за прямого воздействия вируса SARS-CoV-2, особенно из-за тяжелой формы недуга, действительно может быть ответственным за притупленное восприятие боли или даже ее отсутствие.

Обратите внимание! Это только выводы о временном уменьшении боли. Для подтверждения этих наблюдений и гипотез необходимы дальнейшие исследования. Вместе с этим они могут пролить новый свет на механизмы, ответственные за восприятие боли, и в конечном итоге открыть новые методы терапии.