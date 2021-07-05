Из-за Евро-2020 в Европе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, – Шмыгаль
Источник:Офис Президента
В результате проведения чемпионата по футболу в странах Европы на 10% вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Как сообщил премьер Шмыгаль, поэтому и Украине следует позаботиться об увеличении количества тестов и проверить готовность медучреждений.
Борьбу с коронавирусным недугом обсудили на селекторном совещании у Президента. Премьер отметил, что также на готовность нужно проверить детские учреждения здравоохранения.
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Масочный режим будет оставаться обязательным
Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем будут оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости,
– сказал глава правительства.
На совещании констатировали: количество активных больных коронавирусом в Украине действительно уменьшается. Однако система здравоохранения и в дальнейшем в напряженном состоянии – ведь она должна быть готова к противодействию штамму Дельта.Важно! В Украине сделано почти 3 миллиона прививок против COVID-19. Центры массовой вакцинации заработали в каждой области.
В правительстве призывают активизировать процесс вакцинации
Однако и на этом количестве центров для вакцинации останавливаться не собираются, ведь темпы иммунизации нужно наращивать. Минздрав и Министерство развития общин и территорий поручили скоординироваться с местными властями и выяснить, как еще можно активизировать вакцинацию.
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Какова ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине?
По состоянию на 5 июля в Украине обнаружили 2 237 823 случая коронавируса. От недуга умерли 52 484 человека, выздоровели более 2 миллионов 171 тысячи больных. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 244 человек, 14 человек умерли.