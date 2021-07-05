Из-за Евро-2020 в Европе зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом, – Шмыгаль

В результате проведения чемпионата по футболу в странах Европы на 10% вырос уровень заболеваемости коронавирусом. Как сообщил премьер Шмыгаль, поэтому и Украине следует позаботиться об увеличении количества тестов и проверить готовность медучреждений.

Борьбу с коронавирусным недугом обсудили на селекторном совещании у Президента. Премьер отметил, что также на готовность нужно проверить детские учреждения здравоохранения.

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Масочный режим будет оставаться обязательным

Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем будут оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости,

– сказал глава правительства.

На совещании констатировали: количество активных больных коронавирусом в Украине действительно уменьшается. Однако система здравоохранения и в дальнейшем в напряженном состоянии – ведь она должна быть готова к противодействию штамму Дельта.

В правительстве призывают активизировать процесс вакцинации

В Украине сделано почти 3 миллиона прививок против COVID-19. Центры массовой вакцинации заработали в каждой области.

Однако и на этом количестве центров для вакцинации останавливаться не собираются, ведь темпы иммунизации нужно наращивать. Минздрав и Министерство развития общин и территорий поручили скоординироваться с местными властями и выяснить, как еще можно активизировать вакцинацию.

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