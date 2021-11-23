Из-за игнорирования врачей: в России пенсионерка сама себе сделала операцию

В Выборге в Ленинградской области пожилая женщина с онкологическим заболеванием сама сделала себе операцию, не дождавшись медицинской помощи. Власть начала проверку.

Об этом сообщила сотрудница скорой помощи Виктория Шутова в российской социальной сети "Вконтакте". По ее словам, женщина – участница Второй мировой войны и блокады.​

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Онкологическое заболевание

Из-за онкологического заболевания у нее возникло осложнение – скопление жидкости в брюшной полости. Но из-за пандемии коронавируса к ней не приезжала скорая. Поэтому она решила попробовать сделать себе операцию сама, чтобы облегчить боль.

Бабушка сама себе проводит хирургическое вмешательство – лапароцентез, чтобы облегчить состояние. То есть делает надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке, чтобы вывести жидкость,

– рассказала медицинская работница.

Прощальное письмо

Поскольку она не была уверена в результате своих действий, она оставила прощальное письмо дочери и внукам.

"Дорога и любимая доченька, а также дорогие мои внуки. Если сможете, простите меня за мой такой поступок, но я со своими такими болезнями жить и терпеть больше не могу. Мне очень больно и тяжело", – говорится в записке.

В комитете здравоохранения Ленинградской области заявили, что ведомство проводит проверку по факту инцидента. Сейчас пострадавшая женщина находится в больнице.