Тяжелое нарушение работы сердца и почек у молодого пациента из-за длительного употребления энергетических напитков случилось в Лондоне. Теперь ему нужна трансплантация этих органов.

Популярность энергетических напитков увеличивается во всем мире. При этом далеко не все знают о возможных опасностях их чрезмерного употребления. Известно, что потенциально оно может привести к нарушению работы сердца.

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История болезни

21-летний мужчина попал в больницу с одышкой и увеличением живота. Он рассказал врачам, что в течение четырех месяцев у него нарастали одышка и слабость, он терял вес. Дышать ему было проще в вертикальном положении. В течение трех месяцев он лечился у врача общей практики. Тот давал ему антибиотики от влажного кашля и повышенной температуры.

В прошлом у пациента не было существенных нарушений здоровья. Он не злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Однако оказалось, что мужчина регулярно пил энергетические напитки: в среднем четыре банки по 500 миллилитров в день в течение двух лет. Пациент вспомнил, что в течение этого времени у него были эпизоды быстрого сердцебиения, кишечных расстройств и дрожание рук, но он не обращался за медицинской помощью. За три месяца до госпитализации он приостановил обучение в университете в связи с сильной усталостью.

Медицинское обследование показало, что у него развились сердечная и почечная недостаточность. Врачи пришли к выводу, что пациенту нужна трансплантация как сердца, так и почек. После того, как пациент перестал употреблять энергетические напитки и прошел курс лечения, его состояние улучшилось. Однако необходимость пересадки органов осталась.

Почему энергетики вредят сердцу

Механизм вредного воздействия энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему точно не известен.

Ученые указывают, что кофеин в больших количествах вызывает выброс адреналина и норадреналина. Известно, что длительное воздействие высоких концентраций этих гормонов может вызвать изменения в сердечной мышце.

Кроме этого, при чрезмерном действии кофеина на нервную систему может развиваться повышение артериального давления и нарушаться сердечный ритм.

В сумме эти эффекты могут способствовать развитию сердечной недостаточности.

Ученые считают, что люди должны быть лучше осведомлены о потенциальном вреде энергетических напитков для сердца.