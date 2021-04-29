Об этом заявила представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Она назвала это большой проблемой.

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Во время пандемии уже сейчас мы видим, что антибиотикорезистентность все больше возрастает в результате лечения пациентов с коронавирусом. Нам нужно проводить научные исследования, чтобы помочь миру бороться с этой эпидемией, выработать гибкий подход и упростить борьбу с будущими эпидемиями,

– рассказала представительница ВОЗ.

Вуйнович добавила, что резистентность к антибактериальным препаратам угрожает современному миру, так как препятствует борьбе с распространением других инфекций.

"Главная цель страновых представительств ВОЗ – информировать население по антибиотикорезистентности, эта тема находится в центре внимания руководства стран, специалистов, нам нужно координировать свои усилия, чтобы остановить распространение устойчивости к препаратам", – отметила она.

Как правильно принимать антибиотики

Источник: ВОЗ