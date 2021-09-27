Из-за некоторых напитков ваш тест на COVID-19 может оказаться положительным

Некоторые сладкие газированные и негазированные напитки, энергетики или алкоголь, могут влиять на показания экспресс-тестов на коронавирус. Из-за них результаты могут оказаться ошибочными.

Так считают специалисты из Тюбингенского университета в Германии. Они провели эксперимент, и результаты показали, что с помощью ряда напитков можно получить положительный тест на коронавирус.

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Как это работает

Специалисты наносили на тесты различные жидкости – воду, кока-колу, водку, бренди, виски и другие. После этого ряд из них показал наличие вируса.



Результаты экспериментов / Фото / International Journal of Infectious Diseases

"Мы обнаружили, что все безалкогольные напитки, энергетические напитки, алкогольные напитки (водка, виски и бренди), минеральная вода в бутылках и газированная минеральная вода вызвали появление красной тестовой полосы", – говорится в результатах исследования.

Это касается лишь быстрых анализов на антиген.

Считается, что это может быть связано с изменением pH в этих растворах, которое может модулировать функцию антител.



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