Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Камара рекомендует отложить планирование беременности из-за нового штамма коронавируса. Поскольку он опаснее для беременных женщин, чем оригинальный штамм.

Рафаэль Камара отметил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Бразилии, "агрессивнее" к беременным. Поэтому, если есть такая возможность, потенциальным мамам советуют отложить планирование беременности.

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Чтобы иметь более спокойную беременность, отложите ее на лучшие времена. Мы не можем сказать это тем, кому 42 – 43 года, конечно. Но молодой женщине, имеющей такую возможность, лучше всего немного подождать,

– сказал Рафаэль Камара.

Он добавил, что министерство работает над исследованиями по беременности и новому штамму COVID-19. Пока что нет национального или международного исследования, но клиническая оценка экспертов показывает, что бразильский вариант COVID-19 опасен для будущих мам.

Ранее тяжелое течение коронавируса наблюдалось под конец беременности. Но сейчас медики видят серьезные изменения во втором триместре и даже в первом триместре беременности.

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