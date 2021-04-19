Из-за нового штамма COVID-19 в Бразилии женщин просят не планировать беременность
Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Камара рекомендует отложить планирование беременности из-за нового штамма коронавируса. Поскольку он опаснее для беременных женщин, чем оригинальный штамм.
Источник:CNN
Рафаэль Камара отметил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Бразилии, "агрессивнее" к беременным. Поэтому, если есть такая возможность, потенциальным мамам советуют отложить планирование беременности.
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Чтобы иметь более спокойную беременность, отложите ее на лучшие времена. Мы не можем сказать это тем, кому 42 – 43 года, конечно. Но молодой женщине, имеющей такую возможность, лучше всего немного подождать,
– сказал Рафаэль Камара.
Он добавил, что министерство работает над исследованиями по беременности и новому штамму COVID-19. Пока что нет национального или международного исследования, но клиническая оценка экспертов показывает, что бразильский вариант COVID-19 опасен для будущих мам.
Ранее тяжелое течение коронавируса наблюдалось под конец беременности. Но сейчас медики видят серьезные изменения во втором триместре и даже в первом триместре беременности.
Ситуация с коронавирусом в Бразилии: коротко
- Сейчас в Бразилии одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом. Ежедневно в стране от болезни умирают больше людей, чем где-либо в мире.
- Больницы в стране переполнены. Медикам не хватает и лекарств, необходимых для интубации тяжелобольных пациентов.
- Согласно данным СНБО Украины, за минувшие сутки в Бразилии обнаружили 42 980 больных коронавирусом. За этот же период вследствие осложнений умерли 1 657 человек.
- По общему количеству инфицированных Бразилия находится на 3 месте после США и Индии соответственно. По состоянию на 19 апреля в стране зарегистрировали 13 943 071 больного COVID-19. Из них 373 335 умерли.
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