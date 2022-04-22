Из-за новостей может возникнуть ПТСР: как уменьшить тревогу

Нападение России на Украину очень плохо повлияло на психологическое состояние всех украинцев, даже не находящихся в зоне боевых действий. Постоянный поток тревожных новостей может усугубить ситуацию.

ПТСР из-за новостей

Эксперты утверждают. что из-за прочтения плохих новостей и просмотра фото с мест боевых действий может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство.

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это состояние, которое развивается после увиденного или пережитого травмирующего события. Человек может чувствовать тревогу и постоянно вспоминать увиденное.

Чаще ПТСР начинается в течение месяца после психологической травмы. Но иногда проявления расстройства настигают человека даже через год после происшествия.

Как уменьшить влияние негативных новостей

Ограничьте время чтения новостей

Эксперты советуют тратить на чтение новостной ленты и их просмотр по телевизору не более 15 минут в день. Есть данные, что люди начинают ощущать тревогу и подавленность уже через 14 минут после начала просмотра плохих новостей.

Выделите время для беспокойства

Вряд ли вы сможете контролировать чувство тревоги после прочтения новостей. Поэтому эксперты рекомендуют выделить время (только не перед сном), когда вы позволите себе нервничать из-за происходящего.

Сократите количество источников новостей

Если вы подписаны на десятки новостных каналов, отпишитесь от части из них. Часто информация в них дублируется, поэтому, отписавшись, вы не окажетесь в информационном вакууме. Старайтесь ограничить общение на темы, которые вызывают у вас беспокойство.

Отвлекайтесь от плохих новостей

Чтобы преодолеть чувство страха и тревоги из-за чтения новостей, после скроллинга ленты займитесь своими обычными делами: вернитесь к работе, выйдите на улицу.



Как уменьшить влияние негативних новостей / Инфографика 24 канала