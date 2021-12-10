Из-за Омикрона людям быстрее может потребоваться 4 доза вакцины, – директор Pfizer

Людям, возможно, понадобится четвертая доза вакцины против коронавируса раньше, чем ожидалось. Это связано со штаммом Омикрон, который может избегать защитных антител, которые возникли после предыдущих прививок.

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. Ранее он утверждал, что следующие бустерные инъекции нужно будет сделать через год после третьей по счету.

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Четвертая доза вакцины против коронавируса

Теперь Бурла считает, что уже этой зимой людям нужно будет делать третью инъекцию (первые две – основной курс вакцинации, третья – ревакцинация).

Когда мы увидим реальные данные, мы определим, защищает ли третья доза вакцины от Омикрона и как долго. И второй момент, по моему мнению, нам понадобится четвертая доза. Нужно подождать и посмотреть, потому что у нас очень мало информации. Но в случае с Омикроном четвертая доза может понадобиться нам быстрее,

– заявил директор фармкомпании.

Согласно результатам исследования, эффективность самой популярной в мире двухкомпонентной вакцины значительно снизилась с распространением штамма Омикрон. Однако ученые отмечают, что третья доза Pfizer улучшила защиту иммунитета перед новым штаммом. Два компонента, по мнению главы компании, могут защитить лишь от тяжелого течения заболевания.

Он добавил, что Pfizer намерен создать специальную вакцину для борьбы с Омикроном уже через четыре месяца. На зиму, как утверждает Бурла, планируется выпуск трехкомпонентных вакцин.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили в 57 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока что от новой версии COVID-19 не обнаружено ни одной смерти.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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