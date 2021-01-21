Социальное дистанцирование и работа из дома помогают остановить распространение коронавируса. В то же время они способствуют сидячему образу жизни, который увеличивает заболеваемость сахарным диабетом 2 типа и смертность.

В журнале Frontiers in Endocrinology ученые рассказали, что будет, если не поддерживать физическую активность во время пандемии.

Также на тему: Злоупотребление алкоголем во время пандемии: кто и почему больше всего пьет

Сахарный диабет 2 типа – болезнь, которая связана с риском тяжелого течения COVID-19. В то же время меры профилактики коронавирусной инфекции – локдауны, социальное дистанцирование – способны увеличивать риск развития диабета и сахарных болезней. Эндокринологи опасаются, что этот замкнутый круг может привести к большому количеству смертей.

Влияние физической активности на развитие диабета

Недостаточная физическая активность – одна из важнейших причин сахарного диабета 2 типа. Она ответственна за 7,2% случаев этой болезни и 9,4% случаев смерти от всех причин.

Ученые учли данные о том, как влияет гиподинамия на риск диабета и то, как меняется образ жизни людей при локдауне. Согласно их расчетам, если ситуация не изменится, то количество случаев диабета вследствие недостаточной физической активности увеличится до 9,6% (1,11 миллиона случаев в год) и количество смертей, связанных с этой причиной – до 12,5% (1,7 миллиона смертей в год).

Сколько надо двигаться

Недостаточная физическая активность означает её несоответствие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – 150-300 минут легких упражнений или 75-150 минут интенсивных упражнений в неделю.

В то же время достаточный уровень физической активности не отменяет влияние сидячего образа жизни. Ученые напоминают, что он вреден даже для здоровья тех, кто выполняет рекомендации ВОЗ. Людям, которые постоянно сидят за компьютером они рекомендуют делать перерывы каждые полчаса и делать легкие упражнения, растягиваться.