Из-за коронавируса во всем мире могло быть потеряно более 20,5 миллиона лет жизни. При этом на саму смерть в среднем приходится 16 лет.

Потерянные годы жизни – это разница между возрастом человека на момент смерти и его ожидаемой продолжительностью жизни. В сильно пострадавших от COVID-19 странах количество потерянных лет жизни может быть в 9 раз выше, чем от сезонного гриппа.

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Ученые оценили потерянные годы жизни от COVID-19 с помощью анализа данных о более чем 1 279 866 умерших в 81 стране. Кроме этого, использовали данные из этих стран об ожидаемой продолжительности жизни и прогнозы общего числа смертей от коронавируса.

Результаты анализа:

По оценкам авторов, в общей сложности из-за коронавируса человечество могло потерять 20 507 518 лет жизни. И это с учетом лишь тех пациентов, данные которых использовали в этом исследовании. Также 16 лет заняла сама смерть.

Из общего количества потерянной продолжительности жизни 44,9% приходится на людей в возрасте от 55 до 75 лет,

30,2% – на людей, моложе 55

25% – на людей старше 75 лет.

Кроме этого, уровень потерянных лет жизни на 44% был выше у мужчин, чем у женщин.

Влияние других болезней на потерянные годы жизни

По сравнению с другими распространенными во всем мире причинами смерти, потерянных лет жизни, связанных с COVID-19, в 2–9 раз больше, чем с сезонным гриппом. Но от четверти до половины меньше, чем с сердечными заболеваниями.

Авторы предупреждают, что результаты следует понимать в контексте непрерывной пандемии. Они дают моментальный снимок возможных воздействий COVID-19 на потерянные годы жизни по состоянию на 6 января 2021 года.

Оценки потерянных лет жизни могут быть завышенными или заниженными из-за сложности точной регистрации смертей, связанных с COVID-19.