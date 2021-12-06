Так, в 2020 году в мире выросла смертность от малярии. Все из-за "сбоев" в системе здравоохранения ряда стран вследствие борьбы с коронавирусом.

Внимание Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили, что количество больных этой опасной инфекцией значительно возросло. В ведомстве даже выступили с соответствующим докладом.

Статистика больных малярией поражает

Согласно данным ВОЗ, в 2020 году малярией заболели около 241 миллиона человек.

Умерли от инфекции почти 627 тысяч больных.

Справка. По сравнению с 2019 годом количество заразившихся инфекцией выросло на 14 миллионов. Тогда как умерших – на 69 тысяч.

Причина – сбои в системе здравоохранения

Примерно две трети из дополнительных смертей от заболевания (а это 47 тысяч) были связаны со сбоями в системе здравоохранения ряда стран из-за пандемии коронавируса. То есть на фоне борьбы с COVID-19 сократили меры по предотвращению, диагностированию и лечению малярии, подчеркнули в организации.

Ситуация могла бы быть хуже, – ВОЗ

Еще в начале пандемии коронавируса в организации прогнозировали, что в некоторых странах Африки количество смертей от малярии может вырасти вдвое. Так что ситуация с малярией "могла быть хуже".

К слову, в 2020 году на Африканском континенте зафиксировали 95% всех выявленных случаев малярии и 96% летальных исходов. При этом 80% смертей от инфекции приходится на детей в возрасте до 5 лет.

Малярия – что это? Это одно из самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Оно чаще всего передается в организм человека через укус комаров и часто приводит к летальным исходам.

Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение / Инфографика 24 канала