Из-за пандемии почти вдвое сократилась разработка препаратов против рака
COVID-19 не только сократил объемы плановой медицинской помощи во многих странах, но и поставил на паузу разработку новых лекарств, в том числе против рака. Ученые обеспокоены: пандемия однажды закончится, а борьба с онкозаболеваниями может сильно усложниться.
Источник:The Lancet
После того, как COVID-19 начал стремительно распространяться по миру, многие научные институты и организации мобилизовали свои ресурсы для исследования вируса.
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Пандемия ударила по лечению рака
Так, в течение последних 40 месяцев в разных странах проводилось 1440 клинических испытаний новых препаратов для лечения онкозаболеваний, и только 191 работа стартовала во время пандемии.
Общее количество исследований новых методов лечения рака сократилось во всем мире на 60%. По подсчетам американского общества клинической онкологии (ASCO), в США приостановлено 50% клинических испытаний, как новых, так и продолжающихся. Это связано не только с резким изменением приоритетов из-за пандемии, но и с тем, что высокая заболеваемость усложнила набор участников испытаний.
Пандемия закончится, а рак по-прежнему будет с нами. Нам нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее возобновить разработку новых методов лечения онкозаболеваний,
– отмечают ученые.
Почему это важно
По данным Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие 20 лет число случаев онкологических заболеваний в мире вырастет на 60%, и больше всего рост произойдет в государствах с низким и средним уровнем дохода.
Этим странам приходится направлять и без того ограниченные ресурсы здравоохранения на борьбу с инфекционными заболеваниями и поддержку материнства и детства. Поэтому для полноценной профилактики, диагностики и лечения рака просто не остается средств.
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