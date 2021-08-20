Новое исследование
Ученые провели в социальных сетях опрос, посвященный влиянию COVID-19 и как связанные с ним ограничения отразились на режиме сна. В исследовании принял участие 991 человек в возрасте от 18 до 80 лет из 78 стран.
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Как пандемия повлияла на сон людей
- В 56,5% респондентов клинические симптомы бессонницы.
- В 65% обнаружили признаки депрессии.
- Еще 20% сообщили о сложностях с засыпанием и ухудшении качества сна.
- Женщины по сравнению с мужчинами чаще страдали от этой проблемы.
- Почти две трети людей испытывают так называемый синдром задержки фазы сна, который характеризуется более поздним, чем обычно, засыпанием и пробуждением с невозможностью сместить время сна. В этом случае также смещается ритм выработки гормонов.
- Многие участники исследования признались, что стали чаще видеть кошмары.
Каждый десятый участник исследования сообщил, что во время пандемии стал спать больше, чем раньше. Однако в большинстве случаев это было связано с серьезными негативными изменениями, например, с потерей работы, трудностями трудоустройства и семейными проблемами.
В 5% респондентов ученые обнаружили серьезные нарушения сна, которые включали бессонницу, кошмарные сновидения, дневную сонливость.
Как улучшить сон
Источник: NHS
- Ограничить влияние стрессовых новостей, связанных с коронавирусом; ⠀
- Уменьшить потребление алкоголя;
- Избегать использования гаджетов в постели перед сном и сразу после подъема;
- Сбалансировано питаться;
- Быть физически активным;
- При необходимости – обратиться к психотерапевту.