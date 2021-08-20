Новое исследование

Ученые провели в социальных сетях опрос, посвященный влиянию COVID-19 и как связанные с ним ограничения отразились на режиме сна. В исследовании принял участие 991 человек в возрасте от 18 до 80 лет из 78 стран.

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Как пандемия повлияла на сон людей

В 56,5% респондентов клинические симптомы бессонницы.

В 65% обнаружили признаки депрессии.

Еще 20% сообщили о сложностях с засыпанием и ухудшении качества сна.

Женщины по сравнению с мужчинами чаще страдали от этой проблемы.

Почти две трети людей испытывают так называемый синдром задержки фазы сна, который характеризуется более поздним, чем обычно, засыпанием и пробуждением с невозможностью сместить время сна. В этом случае также смещается ритм выработки гормонов.

Многие участники исследования признались, что стали чаще видеть кошмары.

Каждый десятый участник исследования сообщил, что во время пандемии стал спать больше, чем раньше. Однако в большинстве случаев это было связано с серьезными негативными изменениями, например, с потерей работы, трудностями трудоустройства и семейными проблемами.

В 5% респондентов ученые обнаружили серьезные нарушения сна, которые включали бессонницу, кошмарные сновидения, дневную сонливость.

Как улучшить сон

Источник: NHS