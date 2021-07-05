Из-за пандемии у детей в два раза чаще возникает диабет

Ученые признали, что опасность коронавируса для детей была сильно недооценена: они заражаются намного чаще, чем считалось ранее, при этом COVID-19 может вызывать серьезные осложнения. К сожалению, непосредственное инфицирование не единственный неблагоприятный фактор пандемии.

Пандемия и диабет у детей

В ходе конференции Американской диабетической ассоциации медики детской больницы в Луизиане сообщили, что в 2019 году дети с впервые диагностированным сахарным диабетом 2 типа составляли 0,27% всех пациентов. Однако с марта по декабрь 2020 года этот показатель вырос до 0,62%.

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По их словам, у маленьких пациентов, госпитализированных с диабетом во время пандемии, клинические показатели были хуже по сравнению с другими детьми в предыдущие годы: у тех, кто попадает в стационары, выше уровень сахара в крови и чаще обезвоживание.

Похожие данные представили медики больницы Детской национальной больницы в Вашингтоне: по сравнению с 2019 годом во время пандемии прирост пациентов с впервые выявленным диабетом 2 типа составил 189%, и у большинства детей состояние было заметно хуже.

Почему пандемия влияет на диабет

У большинства этих детей не было COVID-19, что показали результаты тестирования на антитела и опроса родителей.

По мнению специалистов, сыграли роль и другие важные факторы: во время многочисленных ограничений, когда многие школы перешли на дистанционное обучение, физическая активность у детей значительно снизилась.

Это способствовало увеличению веса и ожирению.

Кроме того, из-за сложностей с плановым осмотром многие родители могли откладывать обследование младших членов семьи, поэтому симптомы диабета остались незамеченными.

Эти результаты подтверждают важность поддержания здорового образа жизни у детей даже в таких сложных обстоятельствах,

– подчеркнули авторы исследования.