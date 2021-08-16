В исследовании принимают участие более 70 тысяч жителей Великобритании от 18 лет до преклонного возраста. Добровольцы рассказали о том, как COVID-19 в разное время повлиял на их отношения с партнерами, коллегами и соседями.

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Негативное влияние пандемии на отношения между людьми

Четверть участников (25%) сообщили о том, что за это время у них ухудшились отношения с партнером, еще четверть признались в трудностях взаимодействия с коллегами и руководством.

Более одной пятой британцев (22%) пережили полный разрыв семейных, рабочих и даже соседских отношений.

Примечательно, что подобные проблемы люди 18 – 29 лет испытывают почти в три раза чаще по сравнению с британцами от 60 лет и старше – 35% против 12%.

По мнению авторов исследования, эти цифры наглядно иллюстрируют непропорциональное влияние на различные возрастные группы. Молодые люди гораздо чаще переживают из-за потери работы, шаткого финансового положения и вынужденной изоляции, которая, очевидно, сильно влияет на отношения с близкими.

Положительное влияние пандемии на отношения между людьми

Однако есть и хорошие новости: Около половины (46%) молодых людей сообщили, что за прошлый год их отношения значительно улучшились. Эта тенденция намного слабее в старших возрастных группах: об укреплении семьи заявили 27% людей 30 – 59 лет, а среди добровольцев от 60 лет – лишь 21%.