Вакцинация каждые три месяца
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджида Джавида в Twitter. По его словам, он соглашается с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI), который рекомендовал уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.
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Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Омикрон. Я поддерживаю их рекомендацию наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев,
– сказал министр.
По его словам, количество подтвержденных случаев штамма Омикрон в Великобритании достигло 11: еще два обнаружены в Англии. Новые правила пересмотрят через три недели, если окажется, что новый штамм не опаснее, чем вариант Дельта.
Что сейчас известно об Омикроне
Источник: ВОЗ
- Новый штамм Омикрон, который возник в Южной Африке, вызывает беспокойство.
- Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.
- Возросло количество госпитализаций. Из-за штамма ли это, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно. Врач Анжелика Коетзее, президент ассоциации врачей Южной Африки, утверждает, что заболевание протекает легче.
- Есть данные, что иммунитет от предыдущего заболевания другими штаммами не эффективен, и можно повторно заразиться.
- ПЦР-тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно.