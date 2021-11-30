Вакцинация каждые три месяца

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджида Джавида в Twitter. По его словам, он соглашается с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI), который рекомендовал уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.

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Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Омикрон. Я поддерживаю их рекомендацию наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев,

– сказал министр.

По его словам, количество подтвержденных случаев штамма Омикрон в Великобритании достигло 11: еще два обнаружены в Англии. Новые правила пересмотрят через три недели, если окажется, что новый штамм не опаснее, чем вариант Дельта.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВОЗ