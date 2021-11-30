Из-за штамма Омикрон Великобритания переходит на вакцинацию каждые 3 месяца

В Великобритании из-за возникновения нового штамма коронавируса Омикрон уменьшают срок ревакцинации. Вместо повторной прививки через полгода, ее будут делать каждые три месяца.

Вакцинация каждые три месяца

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджида Джавида в Twitter. По его словам, он соглашается с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI), который рекомендовал уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.

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Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Омикрон. Я поддерживаю их рекомендацию наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев,

– сказал министр.

По его словам, количество подтвержденных случаев штамма Омикрон в Великобритании достигло 11: еще два обнаружены в Англии. Новые правила пересмотрят через три недели, если окажется, что новый штамм не опаснее, чем вариант Дельта.

Что сейчас известно об Омикроне

Источник: ВОЗ