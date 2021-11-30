Из-за штамма Омикрон Великобритания переходит на вакцинацию каждые 3 месяца
Источник:The Guardian
В Великобритании из-за возникновения нового штамма коронавируса Омикрон уменьшают срок ревакцинации. Вместо повторной прививки через полгода, ее будут делать каждые три месяца.
Вакцинация каждые три месяца
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Саджида Джавида в Twitter. По его словам, он соглашается с рекомендацией Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JСVI), который рекомендовал уменьшить срок между основным курсом вакцинации от COVID-19 и ревакцинацией.
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Я попросил JCVI срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма Омикрон. Я поддерживаю их рекомендацию наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев,
– сказал министр.
По его словам, количество подтвержденных случаев штамма Омикрон в Великобритании достигло 11: еще два обнаружены в Англии. Новые правила пересмотрят через три недели, если окажется, что новый штамм не опаснее, чем вариант Дельта.
Что сейчас известно об Омикроне
Источник: ВОЗ
- Новый штамм Омикрон, который возник в Южной Африке, вызывает беспокойство.
- Сейчас выросла заболеваемость среди молодых людей в Южной Африке именно этим штаммом. Но неизвестно, обусловлено ли это именно способностью вируса быстрее распространяться, или есть другие факторы.
- Возросло количество госпитализаций. Из-за штамма ли это, или из-за увеличения заболеваемости, пока неизвестно. Врач Анжелика Коетзее, президент ассоциации врачей Южной Африки, утверждает, что заболевание протекает легче.
- Есть данные, что иммунитет от предыдущего заболевания другими штаммами не эффективен, и можно повторно заразиться.
- ПЦР-тесты эффективны, а вот быстрые тесты – неизвестно.