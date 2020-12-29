В Италию не могут доставить новую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech из-за непогоды в Европе.

Так, из-за снегопада в Бельгии застряла партия из 470 тысяч доз вакцин, которая не может попасть в Италию. Об этом сообщает агентство ANSA.

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После того как новая партия вакцины против коронавируса будет доставлена, ее развезут по больницам и домам для пожилых людей.

Кроме того, все медицинские учреждения в Италии будут дополнительно усилены охраной полиции во время разгрузки партий вакцин.

Ранее компания Pfizer уже отложила поставки новой партии вакцины в Испанию на один день. Причиной стали логистические трудности. Напомним, что вакцинация в странах Евросоюза стартовала 27 декабря.

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