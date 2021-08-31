Эпицентром вспышки болезни стал округ Фирозабад. В этом регионе от вспышки необъяснимой лихорадки умерли уже 32 ребенка.

К теме От загадочной лихорадки в Индии умерло 68 человек, большинство из них – дети

Поэтому школьники с 1 по 8 класс не будут посещать школы минимум до 6 сентября 2021 года. Главный министр штата Йоги Адитьянатх рассказал, что по состоянию на 31 августа от недуга во Фирозабаде умерли 32 ребенка и 7 взрослых.

Что известно о вспышке болезни

Источник: Times of India

Известно, что за прошедшую неделю от загадочной болезни в штате Уттар-Прадеш умерли 68 человек, 40 из которых – дети. Все пациенты проходят тестирование на коронавирус и пока что ни один случай загадочной болезни не был связан с COVID-19.

Большое количество случаев заболевания зарегистрировали в районах Агра, Матхура, Майнпури, Ця и Касгандж, причем больше всего пострадал район Фирозабад.

Пациентов с вирусной лихорадкой принимают в COVID-палаты. Выживающие дети обычно выздоравливают за 2 недели.

Тем временем в Индии готовятся к ухудшению ситуации из-за высокой влажности и плохих санитарных условий.

Симптомы неизвестной вирусной лихорадки: