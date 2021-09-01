Из-за жары в Украине выросла избыточная смертность, – НАН

Аномальная летняя жара в Украине могла повлечь рост уровня смертности. В частности, в июне 2021 года умерло на 4,1 тысячи (на 9,2%) больше людей, чем в среднем за этот период в 2015 – 2019 годах.

При этом летальных исходов в результате COVID-19 зарегистрировали 1,4 тысячи.

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Отметим влияние жаркой погоды в июне 2021 года, которая, вероятно, причастна к около тысячи случаев избыточной смертности,

– говорится в обзоре.

По данным ученых, на фоне ее неоднозначной природы ослабла линейная зависимость между региональной избыточной смертностью и количеством летальных случаев при COVID-19.



В Украине выросла избыточная смертность / Инфографика НАН

Общая смертность больше всего выросла в столице – на 21,3%, по сравнению со средним уровнем марта 2015 – 2019 годов.

Киев является одним из немногих городов Украины, где смертность имеет многолетнюю тенденцию к росту,

– отметили ученые.

Какие области имеют наихудшую тенденцию / Инфографика НАН