Целлюлит – это нормально, и он есть даже у мужчин. К сожалению, навсегда от него избавиться не получится, но наука уже нашла несколько эффективных методов коррекции.

Нет никаких лекарств и методов, которые уничтожают целлюлит навсегда, но есть способы сделать его менее заметным хотя бы на некоторое время.

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Как избавиться от целлюлита с помощью медицины

Чтобы получить лучший результат, методы лучше сочетать:

Лазерное и радиочастотное лечение. Помогают уменьшить проявление целлюлита на срок от 6 месяцев до года, но этот метод нужно еще изучать. Сейчас нет доказательств, что он точно работает.

Помогают уменьшить проявление целлюлита на срок от 6 месяцев до года, но этот метод нужно еще изучать. Сейчас нет доказательств, что он точно работает. Криолиполиз. Во время процедуры уменьшается количество жира под кожей с помощью специального вакуумного устройства. Результат проявляется в течение двух-трех месяцев, но требуется несколько процедур.

Во время процедуры уменьшается количество жира под кожей с помощью специального вакуумного устройства. Результат проявляется в течение двух-трех месяцев, но требуется несколько процедур. Акустическая волновая терапия. В этой процедуре звуковые волны разрушают целлюлит, но также потребуется несколько сеансов. Исследования показывают, что этот метод может помочь.

В этой процедуре звуковые волны разрушают целлюлит, но также потребуется несколько сеансов. Исследования показывают, что этот метод может помочь. Хирургия. Во время операции жир под кожей разглаживается специальными инструментами. Результат может длиться от двух до трех лет.

Как побороть целлюлит в домашних условиях

Улучшить внешний вид кожи и уменьшить проявление целлюлита можно и в домашних условиях с помощью:

лечебных кремов – средства с ретинолом уменьшают ямочки и тем самым улучшают состояние кожи. Их используют один-два раза в день от шести месяцев и более; потери веса – если есть лишний вес, похудение поможет улучшить внешний вид кожи; физической активности – упражнения тонизируют мышцы, улучшают кровообращение и помогают уменьшить ямочки. Необязательно ходить в тренажерный зал, можно заниматься плаванием, йогой, ездить на велосипеде, танцевать или просто больше ходить; здоровой диеты – изменения в питании сами по себе целлюлит не вылечат, но могут в целом повлиять на оздоровление организма. Стоит отказаться от алкоголя, курения, насыщенных жиров и есть больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, пить воду вместо сладких напитков и соков; антицеллюлитных кремов – могут улучшить внешний вид кожи, но эффект будет малозаметным и непродолжительным. Если очень хочется, можно попробовать кремы с кофеином, ретинолом, альфа-гидроксикислотами, аминофиллином, но важно убедиться, что на эти вещества нет аллергии.

Не стоит надеяться, что кремы и диета избавят от целлюлита навсегда – они могут помочь, но немного и только на некоторое время. К целлюлиту нужно относиться как к особенности строения тела, а не как к изъяну, от которого нужно избавиться всеми силами.