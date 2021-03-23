Можно ли избавиться от целлюлита навсегда: домашние и медицинские методы
Целлюлит – это нормально, и он есть даже у мужчин. К сожалению, навсегда от него избавиться не получится, но наука уже нашла несколько эффективных методов коррекции.
Источник:Mayo Clinic
Нет никаких лекарств и методов, которые уничтожают целлюлит навсегда, но есть способы сделать его менее заметным хотя бы на некоторое время.
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Как избавиться от целлюлита с помощью медицины
Чтобы получить лучший результат, методы лучше сочетать:
- Лазерное и радиочастотное лечение. Помогают уменьшить проявление целлюлита на срок от 6 месяцев до года, но этот метод нужно еще изучать. Сейчас нет доказательств, что он точно работает.
- Криолиполиз. Во время процедуры уменьшается количество жира под кожей с помощью специального вакуумного устройства. Результат проявляется в течение двух-трех месяцев, но требуется несколько процедур.
- Акустическая волновая терапия. В этой процедуре звуковые волны разрушают целлюлит, но также потребуется несколько сеансов. Исследования показывают, что этот метод может помочь.
- Хирургия. Во время операции жир под кожей разглаживается специальными инструментами. Результат может длиться от двух до трех лет.
Как побороть целлюлит в домашних условиях
Улучшить внешний вид кожи и уменьшить проявление целлюлита можно и в домашних условиях с помощью:
- лечебных кремов – средства с ретинолом уменьшают ямочки и тем самым улучшают состояние кожи. Их используют один-два раза в день от шести месяцев и более;
- потери веса – если есть лишний вес, похудение поможет улучшить внешний вид кожи;
- физической активности – упражнения тонизируют мышцы, улучшают кровообращение и помогают уменьшить ямочки. Необязательно ходить в тренажерный зал, можно заниматься плаванием, йогой, ездить на велосипеде, танцевать или просто больше ходить;
- здоровой диеты – изменения в питании сами по себе целлюлит не вылечат, но могут в целом повлиять на оздоровление организма. Стоит отказаться от алкоголя, курения, насыщенных жиров и есть больше свежих овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, пить воду вместо сладких напитков и соков;
- антицеллюлитных кремов – могут улучшить внешний вид кожи, но эффект будет малозаметным и непродолжительным. Если очень хочется, можно попробовать кремы с кофеином, ретинолом, альфа-гидроксикислотами, аминофиллином, но важно убедиться, что на эти вещества нет аллергии.
Не стоит надеяться, что кремы и диета избавят от целлюлита навсегда – они могут помочь, но немного и только на некоторое время. К целлюлиту нужно относиться как к особенности строения тела, а не как к изъяну, от которого нужно избавиться всеми силами.
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