Чтобы улучшить внешний вид рубца, можно обратиться к дерматологу. Он предложит соответствующую процедуру в зависимости от типа, размера, расположения и давности повреждения.

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Насколько эффективны кремы против рубцов

Кремы от рубцов содержат различные ингредиенты: экстракт лука, витамины А и Е. Они могут увлажнить кожу и сделать рубец эластичным, но нет доказательств, что эти кремы уменьшают рубец. Поэтому перед использованием любых кремов лучше проконсультироваться с дерматологом.

Как избавиться от рубцов

Процедуры, которые может предложить дерматолог, чтобы уменьшить рубцы:

прессотерапия – нажатие на рану во время ее заживления, чтобы уменьшить или предотвратить рубец. Для этого нужно носить повязку, которая давит до года времени. Чаще всего этот метод используют при лечении ожогов, но он не подходит, если рана на лице;

– нажатие на рану во время ее заживления, чтобы уменьшить или предотвратить рубец. Для этого нужно носить повязку, которая давит до года времени. Чаще всего этот метод используют при лечении ожогов, но он не подходит, если рана на лице; силиконовый гель в виде листа . Это тонкие и самоклеящиеся пластинки, их нужно накладывать на шрам на 12 часов в день в течение как минимум 3 месяцев. Эти пластинки можно мыть и использовать повторно, но иногда в месте, куда их накладывают, могут возникнуть шелушение или сыпь;

. Это тонкие и самоклеящиеся пластинки, их нужно накладывать на шрам на 12 часов в день в течение как минимум 3 месяцев. Эти пластинки можно мыть и использовать повторно, но иногда в месте, куда их накладывают, могут возникнуть шелушение или сыпь; полиуретановая повязка – это влажная гибкая прокладка, которую носят, чтобы уменьшить рубцы после операции или сгладить выпуклые рубцы. Если такую ​​повязку носить в течение шести недель после операции, она может предотвратить образование шрамов;

– это влажная гибкая прокладка, которую носят, чтобы уменьшить рубцы после операции или сгладить выпуклые рубцы. Если такую ​​повязку носить в течение шести недель после операции, она может предотвратить образование шрамов; лазер . Его используют для лечения шрамов и келоидов – рубцов, которые становятся толстыми, бугристыми и больше, чем рана. Лазерная терапия может улучшить цвет шрама, убрать покраснение, уменьшить рубцы после операции или от угревой сыпи;

. Его используют для лечения шрамов и келоидов – рубцов, которые становятся толстыми, бугристыми и больше, чем рана. Лазерная терапия может улучшить цвет шрама, убрать покраснение, уменьшить рубцы после операции или от угревой сыпи; инъекции кортикостероидов . Их применяют для лечения некоторых келоидных и гипертрофических рубцов. Дерматологи вводят кортикостероиды непосредственно в рубец, чтобы уменьшить его и облегчить зуд или боль

. Их применяют для лечения некоторых келоидных и гипертрофических рубцов. Дерматологи вводят кортикостероиды непосредственно в рубец, чтобы уменьшить его и облегчить зуд или боль криохирургия – уменьшение рубцов путем замораживания верхних слоев кожи. Жидкий азот медленно разрушает рубцовую ткань, и, если криотерапию используют на ранних стадиях, она может сгладить келоидные рубцы и остановить их рост.

Хирургическое лечение рубцов

Если иное лечение не помогает, шрам уменьшают хирургическим путем. После этого шрам может вернуться, поэтому для лучшего результата пациентам часто назначают и другие методы, например инъекции кортикостероидов.

Для ухода за кожей в месте рубца с безрецептурных кремов лучше выбрать солнцезащитный. Шрамы на коже чувствительные к солнцу, поэтому нужно стараться избегать прямых солнечных лучей и наносить солнцезащитный крем с SPF 30 перед выходом на улицу.