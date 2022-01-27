Почему возникают заусенцы
Заусенцы маленькие, но очень неприятные, особенно когда они отрываются и образуют болезненные раны. Обычно они связаны с общей сухостью кожи.
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Хотя никто точно не знает, почему они появляются, вот несколько причин:
- сухой воздух;
- частое мытье рук;
- использование санитайзеров;
- обкусывание или ковыряние ногтей;
- плавание в хлорированной воде.
Как правильно избавиться от заусеницы
Чтобы избавиться от заусеницы, нужно ее аккуратно отрезать маникюрными ножницами или щипчиками. Несколько рекомендаций, как это лучше сделать:
- сначала тщательно помыть руки с мылом, чтобы не занести инфекцию;
- обрезать нужно осторожно, не слишком близко к основанию;
- после процедуры увлажнить кожу кремом.
Чтобы размягчить кожу перед тем, как срезать заусенец, можно подержать руку в теплой воде или нанести вазелин либо другое увлажняющее средство.
Что лучше не делать
Заусенцы не стоит дергать, отрывать или откусывать. Так, с этим желанием бывает сложно бороться. Но такое обращение с ними может вызвать боль, кровотечение и инфекцию.
Паронихия – это воспаление околоногтевого валика из-за попадания бактерий с кожи внутрь тканей. Когда заусенец отрывают, образуется небольшое повреждение, через которое бактерии могут попасть внутрь.
С таким воспалением лучше обратиться к дерматологу. Также стоит это сделать, если:
- кожа после удаления заусеницы не заживает больше недели;
- покраснение в месте заусеницы расширяется или усиливается;
- ноготь меняет цвет или становится мягким.
Как избежать появления заусенцев
Чтобы снизить риск появления заусенцев, нужно бороться с сухостью кожи и избегать раздражителей. Вот что можно делать:
- смазывать руки увлажняющим кремом, наносить его в том числе на кутикулу;
- использовать увлажнитель воздуха;
- надевать перчатки во время мытья посуды и использования химикатов;
- не использовать средства с ацетоном для удаления лака;
- не срезать кутикулу во время маникюра.
Если не хочется мучиться с заусенцами, стоит следить за общим здоровьем кожи и обеспечивать ее питательными веществами. Особенно важными для здоровой кожи считаются витамины A, C, D и E. Эффективность этих витаминов в косметике не очень хорошо доказана. Поэтому лучше получать их с пищей.