Почему возникают заусенцы

Заусенцы маленькие, но очень неприятные, особенно когда они отрываются и образуют болезненные раны. Обычно они связаны с общей сухостью кожи.

Читайте также: Что делать, если заболели коронавирусом штамма Омикрон: пошаговая инструкция

Хотя никто точно не знает, почему они появляются, вот несколько причин:

сухой воздух;

частое мытье рук;

использование санитайзеров;

обкусывание или ковыряние ногтей;

плавание в хлорированной воде.

Как правильно избавиться от заусеницы

Чтобы избавиться от заусеницы, нужно ее аккуратно отрезать маникюрными ножницами или щипчиками. Несколько рекомендаций, как это лучше сделать:

сначала тщательно помыть руки с мылом, чтобы не занести инфекцию;

обрезать нужно осторожно, не слишком близко к основанию;

после процедуры увлажнить кожу кремом.

Чтобы размягчить кожу перед тем, как срезать заусенец, можно подержать руку в теплой воде или нанести вазелин либо другое увлажняющее средство.

Что лучше не делать

Заусенцы не стоит дергать, отрывать или откусывать. Так, с этим желанием бывает сложно бороться. Но такое обращение с ними может вызвать боль, кровотечение и инфекцию.

Паронихия – это воспаление околоногтевого валика из-за попадания бактерий с кожи внутрь тканей. Когда заусенец отрывают, образуется небольшое повреждение, через которое бактерии могут попасть внутрь.

С таким воспалением лучше обратиться к дерматологу. Также стоит это сделать, если:

кожа после удаления заусеницы не заживает больше недели;

покраснение в месте заусеницы расширяется или усиливается;

ноготь меняет цвет или становится мягким.

Как избежать появления заусенцев

Чтобы снизить риск появления заусенцев, нужно бороться с сухостью кожи и избегать раздражителей. Вот что можно делать:

смазывать руки увлажняющим кремом, наносить его в том числе на кутикулу;

использовать увлажнитель воздуха;

надевать перчатки во время мытья посуды и использования химикатов;

не использовать средства с ацетоном для удаления лака;

не срезать кутикулу во время маникюра.

Если не хочется мучиться с заусенцами, стоит следить за общим здоровьем кожи и обеспечивать ее питательными веществами. Особенно важными для здоровой кожи считаются витамины A, C, D и E. Эффективность этих витаминов в косметике не очень хорошо доказана. Поэтому лучше получать их с пищей.