В Украине 24 февраля началась вакцинация против COVID-19, для получения коллективного иммунитета эту кампанию нужно продолжать. Прививки против вируса – важны, однако количество доз препарата должно быть соответствующим.

Если после использования 500 тысяч доз препарата CoviShield вакцинацию прекратят, то необходимого общего иммунитета в стране может не быть. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

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Из 100 человек, которые будут вакцинированы, иммунитет будет произведен у 66 человек – в случае, если говорится об эффективности соответствующей вакцины у 63% после первой дозы, заметила врач.

По ее словам, такая эффективность приведет к тому, что даже если человек после вакцинации заболеет, то болезнь будет протекать в легкой или средней форме тяжести.

В таком случае вакцинация предотвращает тяжелые формы и смерть от COVID-19. Поэтому надо ставить на весы возможности развития тяжелых форм заболевания и решать в пользу вакцинации,

– сказала Мухарская.

Как будут вакцинировать тех, кто переболел

В то же время эпидемиолог рассказала, что в вопросе вакцинации лиц, переболевших коронавирусом, ситуация должна быть выписана в инструкции к вакцине.

"Если будет написано, что можно вакцинировать людей, которые переболели – тогда так делать можно. Поскольку ответственность лежит на врачах, которые непосредственно будут делать прививки, поэтому они должны действовать согласно инструкции", – пояснила Людмила Мухарская.

Обратите внимание! Согласно Национальному плану вакцинации против COVID-19, в 2021 году намерены вакцинировать примерно 14 миллионов украинцев. Первому в Украине прививку против коронавируса препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

Что известно о вакцине CoviShield