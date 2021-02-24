Во избежание тяжелых форм COVID-19: врач назвала приоритеты вакцинации
В Украине 24 февраля началась вакцинация против COVID-19, для получения коллективного иммунитета эту кампанию нужно продолжать. Прививки против вируса – важны, однако количество доз препарата должно быть соответствующим.
Источник:24 канал
Если после использования 500 тысяч доз препарата CoviShield вакцинацию прекратят, то необходимого общего иммунитета в стране может не быть. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
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Из 100 человек, которые будут вакцинированы, иммунитет будет произведен у 66 человек – в случае, если говорится об эффективности соответствующей вакцины у 63% после первой дозы, заметила врач.
По ее словам, такая эффективность приведет к тому, что даже если человек после вакцинации заболеет, то болезнь будет протекать в легкой или средней форме тяжести.
В таком случае вакцинация предотвращает тяжелые формы и смерть от COVID-19. Поэтому надо ставить на весы возможности развития тяжелых форм заболевания и решать в пользу вакцинации,
– сказала Мухарская.
Как будут вакцинировать тех, кто переболел
В то же время эпидемиолог рассказала, что в вопросе вакцинации лиц, переболевших коронавирусом, ситуация должна быть выписана в инструкции к вакцине.
"Если будет написано, что можно вакцинировать людей, которые переболели – тогда так делать можно. Поскольку ответственность лежит на врачах, которые непосредственно будут делать прививки, поэтому они должны действовать согласно инструкции", – пояснила Людмила Мухарская.
Что известно о вакцине CoviShield
- CoviShield или Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии – Serum Institute of India.
- Препарат разработала британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
- Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки возбудителя вируса.
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