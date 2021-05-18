Сердечно-сосудистый хирург, профессор, главный врач отделения кардиохирургии в Университетской клинике Цюриха, а также врач клиники Хирсланден (Цюрих) Пауль Фогт из Швейцарии в интервью Здоровью 24 рассказал, какой образ жизни значительно повышает риск болезней сердца.

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По его словам, больше всего на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний влияют высокое давление, ожирение, курение, сахарный диабет.

Пауль Фогт “Это то, чего надо избегать и что приводит к такой большой смертности. Во-вторых, есть вещи, которые улучшают прогноз. В частности, это спортивный образ жизни. По моему мнению, к этому надо приучать с детства”.

По его словам большинство смертей от сердечно-сосудистых болезней приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

"В первую очередь это обусловлено тем, что бедный слой людей не может себя обеспечить качественной пищей. Дешевая еда, как правило, – жирная, например, фаст-фуд. Такая пища очень плохо влияет на состояние сосудов. Поэтому в развитых странах показатель сердечно-сосудистых заболеваний снижается, а в тех, которые развиваются – растет", – рассказал врач.