Попытки снизить риск заражения коронавирусом в барах и пабах не эффективны в реальной жизни.

В новом исследовании ученые впервые оценили, как в реальной жизни работают меры профилактики коронавирусной инфекции в барах.

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Как происходило исследование

Во время локдауна в Шотландии, до повторного открытия баров, ученые провели ряд интервью с владельцами. Опрошенные выразили готовность следовать правительственным рекомендациям по профилактике. В то же время они отметили, что это будет связано с финансовой нагрузкой, а также может приизвести плохое впечатление на посетителей, которые могут плохо или слабо реагировать на новые меры. Под видом посетителей ученые провели инспекцию заведений.

Меры профилактики (отметки для расположения посетителей, антисептики и другие) действительно были введены практически во всех из них, однако использовались далеко не всегда.

Какие нарушения зафиксировало исследование

В ряде баров персонал неправильно использовал маски или снимал их при общении.

некоторые из них были переполнены;

столы могли стоять ближе, чем на расстоянии в один метр;

периодически нарушались требования относительно передвижения посетителей;

менее половины заведений отреагировали на требование обслуживания только за столами: за барной стойкой продолжалось хаотическое движение людей;

контроль количества людей, которые одновременно посещают туалет, проводился в меньшей части баров;

множество отдельных эпизодов, которые сопровождались высоким риском передачи инфекции, было зафиксировано во всех барах: пение, крики, перемешивание посетителей из-за разных столов, передвижение по бару без дистанцирования, совместное фотографирование, объятия.

Во многих из этих действий участвовал персонал заведений. Авторы исследования отмечают, что массовость таких нарушений мер профилактики говорит о высоком риске заражения. Лишь однажды ученые обнаружили, что работники бара настойчиво просили клиентов не петь и не кричать.