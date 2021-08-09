Так, масштабное исследование университета Эксетера предоставляет очередные доказательства того, что избыточный вес (или высокий индекс массы тела) вызывает депрессию и снижает благосостояние.

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Высокое ИМТ вызывает депрессию

Новое исследование пыталось выяснить, почему совокупность данных свидетельствует о том, что больший индекс массы тела (ИМТ) вызывает депрессию. Поэтому команда ученых использовала генетический анализ, известный как менделевская рандомизация.

Что такое метод менделевской рандомизации?

Это метод анализа генетической информации, в котором за переменную берется определенная переменная характеристика (полиморфизм) в пределах вида, который влияет на появление какого-то признака.



Его назвали по имени известного исследователя Грегора Менделя.

Они хотели проверить, есть ли причинно-следственная связь результатом психосоциальных путей – общественного воздействия, или физических путей – метаболических состояний, связанных с высоким ИМТ (высокое кровяное давление, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания).

Справка. Каждый четвертый взрослый в Великобритании страдает ожирением. Также растет число детей с этой проблемой.

Как проводили исследования

Так, команда исследовала генетические данные от более 145 тысяч участников из британского биологического банка. У них были подробные данные о психическом здоровье.

Кроме этого, также проводили опрос для оценки уровня депрессии, тревоги и благосостояния.

Физические и социальные факторы тоже способствуют депрессии

Ученые выяснили, что один набор генов делает людей толще, но при этом метаболически здоровыми. То есть у них реже развиваются высокое кровяное давление и диабет 2 типа.

Второй набор генов, которые проанализировали, делает людей толстыми и метаболически здоровыми, или более склонными к таким состояниям как повышение ИМТ. Команда обнаружила небольшую разницу между двумя наборами генетических вариантов, что свидетельствует о том, что как физические, так и социальные факторы играют роль в повышении уровня депрессии и плохом самочувствии.

Ожирение и депрессия являются главными глобальными вызовами для здоровья, и наше исследование дает надежные доказательства того, что более высокий ИМТ вызывает депрессию,

– сказал ведущий автор Джесс ОьЛофлин.