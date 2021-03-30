Избыток физических нагрузок влияет на здоровье, как опасное заболевание на ранних стадиях
Когда речь идет о тяжелых физических упражнениях, правило "чем больше – тем лучше" не работает. В новом исследовании ученые показали это на примере интервальных тренировок высокой интенсивности.
Источник:Cell Metabolism
Как проходило исследования
В исследовании принимали участие 11 молодых добровольцев, которые были в хорошей физической форме. В течение четырех недель они интенсивно тренировались по программе, которую им предложили ученые.
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На первой неделе эксперимента добровольцы в целом занимались 36 минут в неделю, на второй – 90 минут, на третей – 152 минуты. Во время последней недели началось снижение нагрузки.
Ученые периодически брали у участников для исследования биопсию мышц, чтобы определить, как мышечные клетки отвечают на такую нагрузку. Они фокусировались на функции митохондрий – органелл, которые отвечают за выработку энергии. Кроме этого участникам исследования определяли уровень глюкозы в крови и то, насколько ткани устойчивы к инсулину. Увеличение устойчивости тканей к инсулину – фактор риска сахарного диабета.
Вред от чрезмерных нагрузок
Авторы исследования обнаружили, что у добровольцев уровень инсулина оставался нормальным в течение первых двух недель эксперимента. В это время улучшалась функция митохондрий. Ученые отмечают, что этот эффект был ожидаемым – упражнения полезны для их работы, ранее было известно, что под влиянием физических нагрузок количество митохондрий увеличивается.
С увеличением нагрузки во время третьей недели эксперимента динамика всех показателей изменилась.
- Они оказались похожими на анализы человека, у которого обнаружили сахарный диабет: у участников исследования стала развиваться устойчивость тканей к инсулину.
- Параллельно активность митохондрий в мышечных клетках снизилась на 40% по сравнению с показателями второй недели.
На последней неделе эксперимента добровольцы снова снизили нагрузку. За это время функция митохондрий не восстановилась полностью, она оставалась на 25% ниже. Показатели уровня сахара и инсулина также начали стабилизироваться, но не стали полностью нормальными за это время.
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